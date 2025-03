Sette eventi tra marzo e agosto alla scoperta dell’antica città romana di Libarna attraverso un viaggio tra storia, mito e archeologia. Il programma ideato dalla Direzione Musei del Piemonte, dal Comune di Serravalle Scrivia e dall’Associazione Libarna Arteventi, propone un ciclo di passeggiate guidate per esplorare il passato con occhi nuovi. Archeologi, studiosi ed esperti del patrimonio culturale accompagneranno i visitatori in un’esperienza unica tra i resti dell’antica città, lungo la Via Postumia, nell’anfiteatro e tra i racconti del mito.

Dalle rievocazioni storiche ai concerti, dalle rappresentazioni teatrali agli itinerari tematici oltre alle attività per i più piccoli, ogni appuntamento sarà un’occasione per immergersi nella storia di Libarna e nel fascino della sua memoria. “Sul sole e sulla luna” è il titolo del primo incontro che si svolgerà sabato 29 marzo, durante il quale si parlerà di alcune ipotesi sull’orientamento dell’antica città romana; la passeggiata in programma alle 15.00 sarà accompagnata dal geologo Sergio Pedemonte che parlerà di “Libarna e la Via Postumia” e da Sara Pessino, autrice del libro “Ogni quarto di luna”, che affronterà il tema “Libarna e la luna”.

Alle 17.00 è prevista la visita guidata dell’Area museale di Libarna situata nel Palazzo Municipale di Serravalle Scrivia. Gli eventi sono gratuiti e su prenotazione fino ad esaurimento dei posti.

La data del secondo appuntamento di cui parleremo nei giorni precedenti è fissata per il 12 aprile. Info: Area archeologica di Libarna – 0143 633420 | [email protected]– Associazione Libarna Arteventi – 329 6484707 | [email protected]