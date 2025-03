Servizio innovativo supplementare al sistema di raccolta “Porta a Porta” a Serravalle Scrivia: dal 5 aprile Gestione Ambiente avvierà l’impiego di un Ecobus mobile per semplificare e rendere più agevole il conferimento di diverse tipologie di rifiuti per cittadini e attività commerciali.

L’Ecobus itinerante offrirà la possibilità di consegnare direttamente carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, umido, pannolini e pannoloni, lettiere, deiezioni, prodotti

assorbenti, salviette. Il servizio Ecobus sarà attivo ogni sabato mattina dalle 7 alle 9 in Piazza XXVI Aprile, dalle 9 alle 10,30 in Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 12 in Piazza Paolo Bosio. Presso l’Ecobus sarà sempre presente un operatore qualificato di Gestione Ambiente pronto a fornire assistenza, chiarimenti sul funzionamento del servizio e ulteriori informazioni richieste dagli utenti.

“Questo nuovo servizio con Ecobus rappresenta un’importante integrazione al sistema di raccolta Porta a Porta”, spiegano da Gestione Ambiente. “Abbiamo voluto offrire a cittadini e commercianti un’ulteriore opportunità per smaltire anche quantitativi più consistenti di rifiuti differenziati, senza dover attendere il giorno specifico di raccolta. Questa iniziativa nasce anche dalla peculiarità di Serravalle Scrivia, che, pur essendo uno dei nostri Comuni più grandi, non dispone di un Centro di raccolta, una mancanza che si fa sentire soprattutto nel centro storico, caratterizzato da spazi più limitati”.

L’Amministrazione Comunale e Gestione Ambiente confidano in una positiva accoglienza di

questo nuovo servizio, che contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità della raccolta

differenziata e il decoro urbano di Serravalle Scrivia.

Gestione Ambiente fa sapere che i servizi di raccolta di rifiuti ingombranti e da

apparecchiature elettriche ed elettroniche continueranno ad essere svolti regolarmente nei giorni di lunedì e venerdì.