Al Tempo degli Dei: tra archeologia, teatro e danza.

L’Area archeologica di Libarna vive una nuova, intensa stagione di eventi con la rassegna “Al tempo degli Dei”, in programma da aprile a settembre 2026. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, il Comune di Serravalle Scrivia e l’Associazione Libarna Arteventi, propone un ricco calendario che spazia dalle passeggiate archeologiche al teatro classico, dalla musica alla danza, confermando l’antica città romana come un luogo d’elezione per la comunità e i visitatori. La stagione prenderà il via sabato 11 aprile con la passeggiata archeologica “Storie d’acqua” (ore 15.00), un’esplorazione guidata sulle forme dell’acqua nell’antica Libarna, che vedrà la partecipazione di archeologi e docenti universitari. Il programma si snoda poi attraverso una serie di appuntamenti tematici che di volta in volta andremo ad approfondire:

Sabato 16 maggio sarà la volta di “Rosa, Rosae – Archeologia della rosa” (ore 15.00), un’altra passeggiata arricchita dalla presenza degli alunni del Liceo “G. Peano” di Tortona.

sarà la volta di (ore 15.00), un’altra passeggiata arricchita dalla presenza degli alunni del Liceo “G. Peano” di Tortona. Sabato 23 maggio è dedicato ai più piccoli con “Archeogiochiamo a Libarna” (ore 14.30), un pomeriggio di laboratori, simbologia e racconti della lana nel mondo romano, con la partecipazione dei rievocatori di Okelum e del personale dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese.

è dedicato ai più piccoli con (ore 14.30), un pomeriggio di laboratori, simbologia e racconti della lana nel mondo romano, con la partecipazione dei rievocatori di Okelum e del personale dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese. Mercoledì 3 e giovedì 4 giugno tornerà la rassegna di teatro classico dei Licei, “Un Presente Antichissimo – Classici in Scaena VI” (inizio spettacoli alle14.30), con rappresentazioni di opere di Euripide, Petronio, Aristofane e Ovidio a cura di diversi istituti scolastici.

tornerà la rassegna di teatro classico dei Licei, (inizio spettacoli alle14.30), con rappresentazioni di opere di Euripide, Petronio, Aristofane e Ovidio a cura di diversi istituti scolastici. Sabato 13 giugno le Giornate Europee dell’Archeologia offriranno una passeggiata su “Nuove prospettive di ricerca e valorizzazione” e attività didattiche e laboratori per il pubblico.

le offriranno una passeggiata su “Nuove prospettive di ricerca e valorizzazione” e attività didattiche e laboratori per il pubblico. Sabato 29 agosto l’evento “Storia di un Teatro” (ore 16.30) culminerà nel suggestivo “Concerto del Tramonto” (ore 18.30) in collaborazione con International Lavagnino Film Festival “Music Cinema 2026” e l’Orchestra Classica di Alessandria.

l’evento (ore 16.30) culminerà nel suggestivo (ore 18.30) in collaborazione con International Lavagnino Film Festival “Music Cinema 2026” e l’Orchestra Classica di Alessandria. La conclusione è prevista per sabato 26 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, che vedranno per la prima volta la danza protagonista con lo spettacolo “MicroDanze” dell’Associazione Radic’Arte e la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto.

Molti eventi, come le visite all’Area museale presso il Palazzo Municipale di Serravalle Scrivia e la rassegna teatrale, prevedono l’ingresso gratuito. Per le attività didattiche e gli spettacoli a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria. Info: Associazione Libarna Arteventi – www.scoprilibarna.it – 329 6484707