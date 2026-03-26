Al Tempo degli Dei: tra archeologia, teatro e danza.

L’Area archeologica di Libarna vive una nuova, intensa stagione di eventi con la rassegna “Al tempo degli Dei”, in programma da aprile a settembre 2026. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, il Comune di Serravalle Scrivia e l’Associazione Libarna Arteventi, propone un ricco calendario che spazia dalle passeggiate archeologiche al teatro classico, dalla musica alla danza, confermando l’antica città romana come un luogo d’elezione per la comunità e i visitatori. La stagione prenderà il via sabato 11 aprile con la passeggiata archeologica “Storie d’acqua” (ore 15.00), un’esplorazione guidata sulle forme dell’acqua nell’antica Libarna, che vedrà la partecipazione di archeologi e docenti universitari. Il programma si snoda poi attraverso una serie di appuntamenti tematici che di volta in volta andremo ad approfondire:
- Sabato 16 maggio sarà la volta di “Rosa, Rosae – Archeologia della rosa” (ore 15.00), un’altra passeggiata arricchita dalla presenza degli alunni del Liceo “G. Peano” di Tortona.
- Sabato 23 maggio è dedicato ai più piccoli con “Archeogiochiamo a Libarna” (ore 14.30), un pomeriggio di laboratori, simbologia e racconti della lana nel mondo romano, con la partecipazione dei rievocatori di Okelum e del personale dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese.
- Mercoledì 3 e giovedì 4 giugno tornerà la rassegna di teatro classico dei Licei, “Un Presente Antichissimo – Classici in Scaena VI” (inizio spettacoli alle14.30), con rappresentazioni di opere di Euripide, Petronio, Aristofane e Ovidio a cura di diversi istituti scolastici.
- Sabato 13 giugno le Giornate Europee dell’Archeologia offriranno una passeggiata su “Nuove prospettive di ricerca e valorizzazione” e attività didattiche e laboratori per il pubblico.
- Sabato 29 agosto l’evento “Storia di un Teatro” (ore 16.30) culminerà nel suggestivo “Concerto del Tramonto” (ore 18.30) in collaborazione con International Lavagnino Film Festival “Music Cinema 2026” e l’Orchestra Classica di Alessandria.
- La conclusione è prevista per sabato 26 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, che vedranno per la prima volta la danza protagonista con lo spettacolo “MicroDanze” dell’Associazione Radic’Arte e la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto.
Molti eventi, come le visite all’Area museale presso il Palazzo Municipale di Serravalle Scrivia e la rassegna teatrale, prevedono l’ingresso gratuito. Per le attività didattiche e gli spettacoli a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria. Info: Associazione Libarna Arteventi – www.scoprilibarna.it – 329 6484707