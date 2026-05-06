Alla scoperta della natura: una giornata tra erbe e orchidee selvatiche

Dopo il successo dei seminari teorici in aula, la Soms (Società Operaia di Mutuo Soccorso) di Novi Ligure passa all’azione. Per sabato 9 maggio, l’associazione invita la cittadinanza a una passeggiata naturalistica “sul campo”, un’occasione unica per immergersi nei colori e nei profumi della primavera locale. L’appuntamento rappresenta il culmine del percorso iniziato nei mesi di marzo e aprile. Ad accompagnare i partecipanti saranno ancora una volta Rinaldo Tallone e Roberto Gualco, pronti a svelare i segreti della flora del nostro territorio. Il focus della giornata sarà la ricerca di erbe spontanee e orchidee selvatiche, tesori botanici spesso nascosti allo sguardo meno esperto, ma che popolano in abbondanza le colline novesi. “Vedremo con occhi nuovi le piccole e grandi cose della natura — spiegano gli organizzatori — faremo un viaggio a caccia di tesori nascosti per arricchire le nostre conoscenze sulle piante che abitano il territorio.”

Il programma della giornata

La passeggiata è stata pensata per essere facile e alla portata di tutti, con l’obiettivo di coniugare il movimento all’aria aperta con la divulgazione scientifica.

Ore 9:00: Ritrovo a Novi Ligure, in Piazza XX Settembre (angolo Provini). Qui verranno organizzati gli “equipaggi” per ottimizzare gli spostamenti in auto.

Ritrovo a Novi Ligure, in (angolo Provini). Qui verranno organizzati gli “equipaggi” per ottimizzare gli spostamenti in auto. Destinazione: La meta specifica verrà decisa all’ultimo momento dagli esperti, così da puntare dritti verso i luoghi con le migliori fioriture del momento, restando comunque nei dintorni della città.

La meta specifica verrà decisa all’ultimo momento dagli esperti, così da puntare dritti verso i luoghi con le del momento, restando comunque nei dintorni della città. Attività: La mattinata sarà dedicata alla prima esplorazione, seguita da un pranzo al sacco in compagnia e da una seconda passeggiata pomeridiana prima del rientro a Novi.

Per godersi al meglio l’esperienza, si consiglia un abbigliamento comodo e l’utilizzo di scarpe da trekking. È importante ricordare che l’iniziativa si configura come un’uscita tra amici: lo spirito è quello della condivisione e della convivialità, pertanto ogni partecipante interviene sotto la propria responsabilità. I posti sono limitati per garantire a tutti di poter seguire agevolmente le spiegazioni delle guide. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una mail a: [email protected]