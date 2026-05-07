“Apertura entro la vendemmia“. Lo assicura la Provincia a proposito della strada della Lomellina, chiusa dal marzo dello scorso anno per il cedimento del fondo stradale al chilometro 3, nel territorio di Novi Ligure.

La Provincia ha a disposizione 400mila euro assegnati dalla Regione in autunno ma finora il progetto esecutivo non risulta approvato, anche se da Alessandria, come riporta La Stampa, sostengono sia pronto. L’ultimo passaggio riguarda la definizione dei terreni da espropriare sui quali costruire il terrapieno per contenere il tratto che sta franando.

I tempi, rispetto a quanto annunciato in precedenza, si sono allungati: il progetto doveva essere pronto a fine 2025 e la gara d’appalto avrebbe dovuto chiudersi tra aprile e maggio.

Invece, si dovrà attendere la definizione degli espropri per partire con la gara e quindi con i lavori in estate. L’obiettivo dell’amministrazione provinciale è quindi avere la strada riaperta entro le vendemmia, anche solo con un senso unico alternato.

La chiusura della strada 158, sommata alle code dentro Serravalle Scrivia per i lavori in via Fabbriche, causa pesanti disagi alla viabilità nel Novese.