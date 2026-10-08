Gli studenti ed ex studenti dell’Amaldi di Novi Ligure dicono la loro sulle polemiche scatenate a livello locale e nazionale dal centrodestra in seguito alla pubblicazione sul registro elettronico della scuola del comunicato dedicato alla manifestazione di sabato ad Alessandria, il “Sudario di Gaza”, organizzata da varie associazioni per ricordare gli oltre 18mila bambini uccisi dai soldati israeliani in Palestina dal 2023 in poi. Sui social è stata diffusa questa lettera: può essere sottoscritta sia da chi ha studiato sia da chi sta frequentando la scuola novese, fra le migliori in Italia.

“Noi, studenti ed ex studenti del Liceo “Edoardo Amaldi” di Novi Ligure, sentiamo oggi il bisogno di esprimere pubblicamente la nostra vicinanza alla nostra scuola, ai suoi docenti, al personale e a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a renderla ciò che è stata e ciò che continua a essere.