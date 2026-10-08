Gli studenti ed ex studenti dell’Amaldi di Novi Ligure dicono la loro sulle polemiche scatenate a livello locale e nazionale dal centrodestra in seguito alla pubblicazione sul registro elettronico della scuola del comunicato dedicato alla manifestazione di sabato ad Alessandria, il “Sudario di Gaza”, organizzata da varie associazioni per ricordare gli oltre 18mila bambini uccisi dai soldati israeliani in Palestina dal 2023 in poi. Sui social è stata diffusa questa lettera: può essere sottoscritta sia da chi ha studiato sia da chi sta frequentando la scuola novese, fra le migliori in Italia.
“Noi, studenti ed ex studenti del Liceo “Edoardo Amaldi” di Novi Ligure, sentiamo oggi il bisogno di esprimere pubblicamente la nostra vicinanza alla nostra scuola, ai suoi docenti, al personale e a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a renderla ciò che è stata e ciò che continua a essere.
Lo facciamo in un momento nel quale il nome del nostro liceo è stato portato al centro di un acceso dibattito pubblico, a seguito della comunicazione relativa alla manifestazione “Sudario di Gaza” comparsa sulla bacheca del registro elettronico dell’Istituto e delle successive verifiche disposte dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Perché noi quell’esperienza l’abbiamo vissuta, e sappiamo cosa ci ha dato. L’Amaldi non ci ha insegnato soltanto la grammatica di una lingua, le regole del calcolo, le leggi della fisica, le formule della matematica, la storia, la filosofia, le scienze o le letterature.
Ci ha insegnato che la cultura non è una semplice accumulazione di nozioni, ma uno strumento attraverso il quale comprendere la realtà e, insieme, comprendere noi stessi.
Ci ha insegnato a discutere, a confrontarci, talvolta anche a dissentire; a sostenere una posizione sapendo che avrebbe potuto essere messa in discussione; ad ascoltare l’argomento dell’altro prima di decidere se accettarlo o respingerlo.
Ci ha insegnato, in definitiva, qualcosa che nessun programma ministeriale potrebbe contenere interamente: a trovare, con maggiore consapevolezza, il nostro posto nel mondo.
E rimane, soprattutto, nelle persone che abbiamo incontrato.
Nei docenti che hanno avuto la pazienza di insegnarci qualcosa per la prima volta ed in quelli che ci hanno costretto a pensarci una seconda. In chi ci ha chiesto precisione, in chi ci ha chiesto curiosità, in chi ci ha insegnato che anche una materia apparentemente astratta può diventare viva quando viene insegnata con passione, competenza ed intelligenza.
Al contrario. Siamo stati educati proprio a comprendere il valore delle regole, del confronto, della libertà di pensiero e della responsabilità delle proprie scelte.
È una comunità educativa nella quale, nel corso dei decenni, migliaia di ragazze e ragazzi hanno trascorso anni determinanti della propria vita.
Per questo motivo, un giudizio sommario nei confronti della scuola e delle persone che vi lavorano finisce inevitabilmente per toccare anche noi. Perché quando si mette in discussione, senza distinguere, il valore di una scuola che ci ha formato, noi sentiamo di essere chiamati in causa.
Chiediamo soltanto che, prima di giudicare un’intera comunità, si tenga conto anche di ciò che quella comunità ha rappresentato e continua a rappresentare per chi ne ha fatto parte.
Chiediamo che alle verifiche dei fatti corrisponda la serenità necessaria per accertarli. Chiediamo che il dibattito pubblico mantenga quella misura, quella pluralità e quello spirito critico che la scuola stessa ha cercato di trasmetterci.
Grazie, Amaldi.
Grazie per ciò che ci hai insegnato, grazie per le conoscenze, ma ancora di più per gli strumenti con cui ci hai insegnato a trasformarle in pensiero, grazie ai docenti, al personale e a tutte le persone che hanno contribuito, nel tempo, a costruire questa comunità, grazie per averci insegnato che la cultura non serve soltanto a sapere di più, ma a comprendere meglio.
Per queste ragioni, noi alunni ed ex alunni dell’Amaldi scegliamo di stare accanto alla nostra scuola.
L’Amaldi è stato il luogo nel quale abbiamo imparato a diventare ciò che siamo.
Non siete soli”. Alunni ed ex alunni del Liceo “Edoardo Amaldi” di Novi Ligure