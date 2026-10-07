Perché se i ponti hanno le pile scalzate si continuano ad autorizzare prelievi di ghiaia e sabbia nei torrenti, con il rischio di mettere a repentaglio le infrastrutture? Il quesito sarà uno dei temi della serata in programma venerdì 9 ottobre, alle 21, nell’atrio del municipio di Gavi, dal titolo “La difesa dei fiumi e dai fiumi – Cosa ci insegna la geografia“, organizzata dal circolo Val Lemme di Legambiente e dal Comune.

Interverranno Andrea Mandarino, docente a contratto dell’Università di Genova e consigliere del Centro italiano per la riqualificazione fluviale, e Piero Mandarino, ex vicepresidente del Parco fluviale del Po e dell’Orba.

Lungo il Lemme il ponte di Borgonuovo, a Gavi, e il ponte di cascina Biutta, a Francavilla Bisio, mostrano le basi delle pile scalzate, a riprova che l’alveo del torrente si è abbassato. Eppure, la Regione in primavera ha autorizzato l’asportazione di 10mila metri cubi di sedimenti a monte di Gavi mentre a Francavilla è in corso un prelievo della stessa quantità poco prima del ponte della Biutta.