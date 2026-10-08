Caso Liceo Amaldi, il sindaco Muliere si appella al buonsenso

Abbassare i toni, fermare l’accanimento mediatico e tutelare la serenità degli studenti. Di fronte al clamore nazionale che in questi giorni ha investito il LiceoAmaldi, interviene con fermezza il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, chiedendo un passo indietro alle polemiche e rinnovando il proprio sostegno all’istituzione scolastica. Le dichiarazioni del Sindaco si riferiscono ovviamente al polverone sollevato a livello nazionale dalla scelta della scuola di condividere con studenti e famiglie, tramite il portale scolastico, l’iniziativa pacifista “Sudario di Gaza“. «È motivo di profonda preoccupazione che una delle istituzioni scolastiche cittadine più prestigiose e formative venga coinvolta in uno scontro ideologico ed esposta a una sovraesposizione mediatica», ha dichiarato il primo cittadino. Muliere ha scelto di non entrare nei dettagli tecnici della vicenda, precisando che le valutazioni di merito spettano unicamente agli organi preposti, ma ha voluto denunciare ciò che definisce «un accanimento eccessivo e un’evidente strumentalizzazione dei fatti». Al centro del richiamo del sindaco c’è soprattutto il timore che il clima di scontro finisca per riflettersi negativamente sulle attività didattiche e sulla comunità educante. L’Amaldi, ricorda Muliere, rappresenta da sempre un presidio di cultura, democrazia e crescita per l’intero territorio novese: «Deve continuare a essere un luogo protetto, nel quale trovino spazio il dialogo, lo studio e lo sviluppo del pensiero critico, non un’arena politica nella quale ricercare consenso». L’avvertimento è chiaro: l’esasperazione del dibattito e i giudizi sommari rischiano di danneggiare in primo luogo gli allievi e le famiglie. Da qui l’appello alla calma e alla moderazione, accompagnato da una presa di posizione esplicita a favore dei vertici della scuola: «Invito tutti al buonsenso ed esprimo piena fiducia nel dirigente scolastico Michele Maranzana e in tutto il corpo docente, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con impegno e dedizione». Effettivamente, buonsenso è ciò che servirebbe. Tante polemiche attorno a una vicenda che riguarda un simbolo di pace; un grande telo bianco portato in un corteo silenzioso, per ricordare i bambini uccisi in Palestina.Qualcuno obbietterà che la “polemica” riguarda il registro elettronico della scuola… Evidentemente ad alcune latitudini non c’è null’altro da pensare.