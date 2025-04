Ancora sul podio i “Cinghiali” novesi

Maglietti e la Mombello vincono in provincia di Alessandria; Pegoraro il migliore ad Aulla con la Ricchitelli che vince in Piemonte.

Gli atleti della società Asd I Cinghiali di Novi Ligure sono stati impegnati in due competizioni ciclistiche su strada e due gare off road, con il team novese che ottiene importanti soddisfazioni su tutti i fronti. Tre atleti de I Cinghiali Evo hanno partecipato alla decima edizione della cronoscalata su strada della Brusimpiano-Ardena, siamo in provincia di Varese, una cronoscalata di 3 km, riservata agli Allievi, con la vittoria del piemontese Samuele Brustia. Importante esperienza per i nostri tre atleti Lorenzo Balbi, Filippo Minafra e Lorenzo Tassistro.

A Strevi, in provincia di Alessandria, si è disputata la quinta edizione del memorial Claudia gara regionale su strada riservata agli Esordienti del I e II anno (13/14 anni). Nella gara riservata agli atleti del I anno (13 anni) splendida prova di Alessandro Balbi che si gioca la vittoria in volata con Gabriele Lantero, chiudendo con un ottimo secondo posto. Buon sesto di Lorenzo Moccagatta. In fascia II (14 anni) splendida affermazione di Nicolò Maglietti. Gara decisa in un allungo di tre atleti. Il portacolori della I Cinghiali Evo precede in volata Giuseppe Marti e Nicolò Casalicchio. Nella top ten Davide Ghezzi che archivia la sua prova al nono posto. Nel gruppo Alberto Poggio. In campo femminile trionfo della nostra Anna Mombello tra le Eso del II anno (14 anni)

A Rivara (To) di scena la Top Class regionale di cross country. Negli Esordienti del I anno (13 anni) Mattia Ginetti centra la top ten chiudendo al decimo posto. Negli Eso del II anno (14 anni) undicesima piazza per Davide Semino: 24^ Federico Semino. In campo femminile decisamente sul pezzo Angelica Ricchitelli, con la biker che vince tra le Allieve del I anno (15 anni).

I Giovanissimi a Canelli. La località astigiana ha ospitato la gara di mtb per i Giovanissimi (7/12 anni) nella giornata valida per la diciottesima edizione del memorial Luciano Negro. Nei G3 (9 anni) Vittorio Ponta conquista un ottimo terzo sfiorando la piazza d’onore. Un biker che spinge e guida bene la bici. Diego Scotton (tredicesimo) si è ben comportato nonostante sia alle sue prime esperienze.

Nei G4 (10 anni) Mattia Camera conquista un meritato primo posto. Nella batteria dispari, Emanuele Carrea è bravo a risalire velocemente il gruppo e portarsi a ridosso dei primi. Lotta con tenacia, guadagnando, con grande forza la seconda posizione.

Saliamo nei G5 (11 anni) per segnalare l’ottimo settimo posto conquistato, con grinta, da Leonardo Albano. Nei G6 pari (12 anni) Leonardo Scapigliati parte in prima fila. Lotta per non distanziarsi dal resto del gruppo, chiudendo la sua gara al sedicesimo posto. Sfortunati, invece Mariocarlo Papa e John Di Marco, in fase di sorteggio per la chiamata in griglia. Ci mettono tanta convinzione, e con grande grinta, ed una buona guida chiudono rispettivamente al quarto e sesto posto. Nella batteria dispari Thomas Parenti ottiene un buonissimo terzo posto. Gara disputata su un ritmo alto, con Thomas che non molla mai. Combatte anche per il secondo posto. Nella top ten Massimo Bianchi (sesto) ed Antonio Florio (settimo). In generale una bella giornata di sport, ragazzi felici dei loro risultati e della loro guida.