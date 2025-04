Quattro furti in altrettanti parcheggi di supermercati dell’Acquese. La tecnica, fanno sapere dall’Arma, è sempre la stessa e sfrutta la distrazione delle vittime mentre caricano la spesa sull’autovettura. Borse, portafogli, telefoni cellulari, contanti e quant’altro possa avere valore sono gli obiettivi principali. Un bottino importante, reso molto più ricco dal furto di una carta bancomat con la quale hanno poi prelevato illecitamente oltre 2mila euro da uno sportello ATM della città.

I carabinieri dell’Aliquota Operativa del NOR hanno denunciato due uomini di 26 e 30 anni domiciliati a Milano, ritenuti responsabili di una serie di furti con destrezza.

L’attività investigativa, che ha portato all’identificazione e alla denuncia in stato di libertà di entrambi, è tuttora in corso per accertare ulteriori episodi a loro riconducibili.

I carabinieri consigliano di non lasciare effetti personali incustoditi sul carrello o sui sedili dell’autovettura mentre si caricano le borse della spesa nel bagagliaio e di prestare attenzione alle persone che girano intorno o che, con scuse spesso banali, cercano di distrarre dall’attività di eventuali complici pronti a colpire.