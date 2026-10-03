Due anime, una sola passione: nasce “I Cinghiali Evo Armofer”

Presentata al Teatro Giacometti l’alleanza tra I Cinghiali Evo e il Pedale Casalese. Nel mirino gare regionali, Coppa Italia e Campionati Italiani. Colombo: «Prima degli atleti vengono le persone».

Quando due eccellenze del ciclismo giovanile decidono di fare squadra, il risultato non può che essere un progetto ambizioso, sano e proiettato al futuro. È questo lo spirito con cui, sul palco del Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure, ha fatto il suo debutto ufficiale “I Cinghiali Evo Armofer”, la nuova realtà nata dalla sinergia tra I Cinghiali Evo e il Pedale Casalese Armofer Casano. Un sodalizio pensato per affrontare da protagonisti la stagione del ciclocross ormai alle porte, ponendo al centro non la frenesia del risultato a ogni costo, ma un percorso formativo a tutto tondo per le giovani promesse dei pedali. A fare gli onori di casa per la città sono intervenuti il sindaco Rocchino Muliere e l’assessore Simone Tedeschi, a conferma del forte radicamento dell’iniziativa nel tessuto cittadino. La serata, condotta dal lecchese Fabio Balbi, ha visto salire in cattedra figure di spicco del movimento: da un lato Luca Colombo, team manager del Pedale Casalese e indimenticato argento olimpico nella cronosquadre a Barcellona 1992, dall’altro Stefano Bellingeri, direttore sportivo de I Cinghiali Evo.

«Abbiamo voluto costruire un progetto in cui il risultato sia solo la naturale conseguenza di rispetto, impegno e responsabilità — hanno spiegato i promotori —. Prima degli atleti vengono le persone: vogliamo dare ai ragazzi gli strumenti per maturare con entusiasmo e consapevolezza, senza scorciatoie e rispettando i tempi di crescita di ciascuno». Un concetto ribadito con orgoglio anche da Fabio Pernigotti, presidente della FCI di Alessandria, che ha applaudito la nascita di una compagine dall’identità chiara e fortemente orientata al vivaio.

Il calendario agonistico si annuncia denso di appuntamenti: come hanno illustrato Massimo Ghelfi (ds) e Davide Guntri (responsabile tecnico del Pedale Casalese), insieme al preparatore Fabrizio Tacchino e ai coordinatori Giulio Ghezzi e Stefano Balbi, il team sarà impegnato su più fronti. Dai circuiti regionali della FCI Piemonte fino alle tappe di Coppa Italia e alla rassegna tricolore dei Campionati Italiani.

A impreziosire il battesimo della nuova squadra, la partecipazione di Alessandro e Paolo Guerciotti, storici costruttori e ambasciatori del ciclismo nel mondo. Sul palco facevano bella mostra di sé tre gioielli su due ruote firmati Guerciotti, a suggello di una partnership tecnica che unisce tecnologia d’avanguardia e passione sportiva. La serata ha registrato anche il saluto affettuoso di Angelica Ricchitelli, pronta al grande salto nella categoria Junior su strada.

L’evento si è concluso con la tradizionale sfilata degli atleti che difenderanno i colori del team nelle varie categorie: