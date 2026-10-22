Ferro, manganese, benzene, trans-1,2-dicloroetilene, cloruro di vinile e 1,2-dicloroetilene: sono alcuni degli elementi e dei composti chimici, alcuni addirittura cancerogeni, presenti nei terreni tra l’autostrada A26 e il torrente Orba, a Capriata, in località Pedaggera. Nel 2014 l’Arpa ne rilevò la presenza in tutti i casi oltre i limiti di legge, per alcuni elementi e composti in quantità superiori anche mille volte. E’ il frutto dei i 2500 bidoni sotterrati da un imprenditore negli anni ’80. L’autore del reato ambientale non ha mai pagato e il sito è stato catalogato come “orfano”, quindi deve essere lo Stato a farsi carico della bonifica. Ma oltre che “orfano” la Pedaggera sembra essere un sito abbandonato poichè, a parte la bonifica iniziale di un terzo dell’area, costata 1,1 milioni di euro, da moltissimi anni non è stato fatto più nulla. L’Arpa, per esempio, non ha mai più eseguito nessuna analisi. Nel 2021 erano arrivati 265 mila euro al Comune per procedere alla caratterizzazione dei terreni ancora da bonificare, prima fase per comprendere quali altri veleni sono presenti. L’incarico è stato affidato solo di recente, poiché, sostiene l’amministrazione comunale, il precedente tecnico del Comune non si era in sostanza occupato della vicenda.

I circoli di Legambiente “Val Lemme” e “Ovadese Valli Orba e Stura” e Pro Natura “dall’Appennino Piemontese al Po” hanno scritto alla Regione chiedendo un intervento. “Sono trascorsi 18 anni dall’interruzione della bonifica – dicono i presidenti Francesco Saverio Fera, Giacomo Briata e Michela Sericano –. L’argine rotto dalle piene dell’Orba nel 2014 era stato ripristinato nel 2022 nella porzione sud ma è danneggiato verso nord, probabilmente dalle piene di ottobre 2024 e settembre 2025. Una situazione che espone a potenziali allagamenti, in caso di piene, le aree in attesa di bonifica. Per questo è necessario ripristinare al più presto l’argine danneggiato”. Non c’è solo il pericolo di inquinare le acque dell’Orba ma anche gli acquedotti a valle e in particolare la falda profonda Sezzadio-Predosa.

La situazione di stallo della bonifica della Pedaggera è stata al centro di un’interrogazione presentata nelle settimane scorse in Regione dal consigliere Pasquale Coluccio (M5s). la Regione ha però scaricato, in poche parole, la responsabilità dello stallo sul Comune.

Il consigliere di opposizione Francesco Bianchi negli anni ha più volte rimarcato la situazione di inerzia, rilevando, tra l’altro, che metà dei fondi assegnati nel 2021 al Comune per la Pedaggera era stata utilizzata per l’esecuzione di lavori sulla strada tra la provinciale per Ovada e il ponte sull’Orba, danneggiata dall’alluvione.