Si alza il sipario sul campionato di 1^ Divisione Ligure, Girone B. Le ragazze dell’Arquata Volley sono pronte a scendere in campo per la prima grande sfida della stagione contro il Cogovalle Mare. Una gara da affrontare con la giusta mentalità per le ragazze di Arquata. L’appuntamento è domani sera, venerdì 23 ottobre, alle 21, nel Palazzetto dello Sport di Vignole Borbera. La squadra arquatese è composta da Martina Chiarini (Capitano), Elena Calzavarini, Lucrezia Desogus, Valentina Azzarito, Elisa Lasagna, Gaia Balli, Ilaria Maria Curti, Nicoletta Semino, Sabrina Dominici, Alice Albertelli, Virginia Graziani, Maddalena Bagnasco, Cecilia Cogo, Matilde Repetto, Matilde Baretto, Irene Farinelli, Martina Braini, Alessia Tabacco, Alessia Imperato, Matilde Picollo, Sara Priano. Staff Tecnico e Dirigenziale: 1° allenatore, Roberto Tamburini; 2° allenatore, Matilde Picollo; massaggiatore, Fausto Civano; dirigente accompagnatore, Ilario Baretto.

“La squadra – spiegano dalla società arquatese – si è preparata a lungo per questo debutto, ma per trasformare il Palazzetto dello Sport di Vignole Borbera in una vera e propria fortezza abbiamo bisogno del calore e del tifo dei nostri sostenitori: portate amici, famiglie e tanto entusiasmo. Vi aspettiamo numerosissimi sulle tribune per sostenere i nostri colori”.