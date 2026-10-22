Monte Tobbio: al via la sistemazione dei sentieri che arrivano sulla cima.

Le Aree protette dell’Appennino Piemontese dal prossimo mese avvieranno la manutenzione dei sentieri che conducono alla cima del Monte Tobbio, a 1092 metri di altitudine, nel Parco Capanne di Marcarolo, montagna simbolo del territorio.

Nella prima settimana di novembre si inizierà da quella che tutti gli appassionato di escursionismo sul Tobbio chiamano “la diretta”, cioè il sentiero 401A, per possare al sentiero 401, dove sono previsti, ricordano da Bosio, “interventi di sistemazione idrogeologica e ripristino del fondo, interessato nel tempo da fenomeni di erosione e dilavamento. Quest’ultimo percorso inizia dal Valico degli Eremiti, a circa 559 metri di quota, e risale il versante nord del monte attraverso un tracciato pietroso e ampi tornanti, per una lunghezza di circa 3,8 chilometri e un dislivello di 540 metri. Richiede indicativamente due ore di cammino per la salita. Il 401A invece è un percorso più breve, ma anche più ripido e tecnico. I due tracciati si ricongiungono a circa 1.000 metri di quota, poco sotto la cima.

“La manutenzione dei sentieri è essenziale per conservare la rete escursionistica e permettere di frequentare la montagna in condizioni adeguate. Gli interventi sul Monte Tobbio servono a contrastare i fenomeni di erosione e a migliorare la tenuta del fondo, contribuendo a preservare nel tempo uno dei percorsi più conosciuti e frequentati del Parco” sottolinea Andrea De Giovanni, direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese. “È un impegno che unisce la cura del patrimonio naturale alla possibilità di viverlo in modo consapevole e sostenibile.”

“Durante gli interventi – ricordano ancora dalle Aree protette -, gli escursionisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a seguire le indicazioni fornite dall’Ente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Aree Protette dell’Appennino Piemontese al numero di telefono 011/4320242″.