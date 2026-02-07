I carabinieri salvano una donna di 95 anni caduta nella propria abitazione

I Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia sono intervenuti dopo una segnalazione riguardante una donna di 95 anni. L’anziana, residente in paese da lungo tempo, non dava notizie di sé da diversi giorni, mettendo in allarme i vicini di casa preoccupati.

I militari, non avendo trovato nessun parente della donna, hanno chiamato i Vigili del Fuoco di Novi Ligure, i quali hanno aperto la porta d’ingresso. Nell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto l’anziana riversa sul pavimento. La donna è stata vittima di una rovinosa caduta che le ha procurato un’evidente ferita alla testa. Il trauma le ha fatto perdere conoscenza, rendendole impossibile ogni tentativo di movimento o di richiesta di aiuto. La situazione è apparsa critica ma stabile sotto il profilo dei parametri vitali. Sul luogo è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa: la donna ha ripreso i sensi ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Novi Ligure. Nonostante il prolungato isolamento e le ferite riportate, i sanitari ne hanno confermano lo stato cosciente e l’assenza di un immediato pericolo di vita.

L’anziana ha riferito ai Carabinieri di avere accusato un improvviso malore prima della caduta. E’ verosimile che la donna versasse in quelle condizioni da diversi giorni, sopravvivendo senza assistenza fino al momento del ritrovamento.