Denunce per gli autori degli atti vandalici ai danni delle strutture del Parco “Ragazzi della Benedicta”, a Serravalle Scrivia. Le ha annunciate il sindaco Luca Biagioni nella seduta del Consiglio comunale di martedì 28 luglio.

Nelle ultime settimane è stato danneggiato il cancello di ingresso del parco e vandalizzate le scale di accesso alla biblioteca e al parco. Ci sono stati anche ingressi fuori dall’orario di accesso all’area.

“Una denuncia – ha spiegato Biagioni – è già stata formalizzata, per le altre stiamo provvedendo dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza che ci permetteranno di identificare gli autori”.

Il Parco di Villa Caffarena nel 2007 è stato intitolato dall’amministrazione comunale ai “Ragazzi della Benedicta”, i 16 giovani partigiani serravallesi, trucidati dai nazifascisti il 7 aprile 1944 alla Benedicta. Nel Parco c’è anche una stele che ricorda Mario Roberto Berthoud, antifascista serravallese torturato a morte dai tedeschi nel 1945, al quale è dedicata la via principale del paese.