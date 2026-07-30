Dalle prime ore di oggi, 30 luglio, più di 50 uomini della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Brescia e al Nucleo Mobile Compagnia Guardia di Finanza di Desenzano del Garda e del Commissariato di Pubblica sicurezza “Desenzano del Garda”, sono impiegati a dare esecuzione, tra le Province di Brescia, Mantova, Verona e Alessandria, a ordinanze di arresti domiciliari e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di soggetti tutti indagati, a vario titolo, per aver promosso, costituito e partecipato a un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una casa di prostituzione e al reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di donne presso un importante locale di Lonato del Garda, oggetto di un sequestro preventivo “impeditivo”.

I fatti ipotizzati emergono da un’indagine, condotta anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali sviluppate dal Nucleo Mobile – Compagnia Guardia di Finanza di Desenzano del Garda e dalla Squadra Mobile, nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e ottobre 2024, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. In particolare, le investigazioni avrebbero permesso di disvelare un’attività imprenditoriale mascherata da due fittizi enti non commerciali, utilizzati per autoriciclare il profitto dell’attività illecita, generato nel periodo 2021-2024.

Alla luce del quadro gravemente indiziario e del pericolo di reiterazione del reato, dimostrato dalla circostanza che nonostante gli indagati fossero stati invitati a rendere interrogatorio preventivo, anche indagati per truffa ai danni dello Stato ed omessa dichiarazione ai fini II.DD. e IVA, hanno continuato a portare avanti l’attività di sfruttamento della prostituzione, limitandosi a modificare la ragione sociale del locale, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario l’adozione delle indicate misure cautelari personali e patrimoniali per disarticolare, di fatto, l’associazione per delinquere costituita.