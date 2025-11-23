Auto danneggiate e tentativi di furto nella notte ad Arquata.

Finestrini spaccati e spallate agli ingressi dei negozi. Sui social video e un'immagine del presunto autore.

Sono numerose le denunce presentate ai carabinieri per i danni alle auto e i tentativi di forzare gli ingressi di locali pubblici avvenuti ieri, 22 novembre, ad Arquata, tra le 22 e le 23 circa in paese ad Arquata Scrivia. Su Facebook è stato pubblicato un video e un’immagine tratti dalla videosorveglianza di un esercizio pubblico dove si vede una persona intenta e prendere a spallate la porta dell’ingresso secondario di un negozio.

Spaccati anche i finestrini di poco meno di dieci auto parcheggiate in piazza Bertelli e vicino alle scuole. Dall’interno delle macchine non sarebbe stato rubato nulla. Da verificare se l’autore sia stata una sola persona.