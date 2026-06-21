Autostrada A26: un morto e un ferito in uno scontro tra una moto e un’auto

Grave incidente questa mattina, 21 giugno, alle 7.40 circa, lungo l’autostrada A26, in direzione Genova. Il 118 segnala uno scontro tra un’auto e una moto. A riportare le conseguenze più gravi sono state per le persone a bordo della moto. L’uomo alla guida, 64 anni, deceduto. La passeggera, una ragazza di 19 anni, è stata trasportata dall’elisoccorso ad Alessandria in codice giallo, quindi non è in pericolo di vita. È intervenuto anche il mezzo di soccorso avanzato