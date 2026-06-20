La notte scorsa è stato segnalato un uomo in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria di Novi Ligure. E’ intervenuta una pattuglia della Compagnia Carabinieri della città, allertata da alcuni passanti preoccupati per le condizioni dell’anziano, che era sprovvisto di documenti d’identità e incapace di fornire indicazioni utili sul proprio conto. I Carabinieri hanno disposto l’immediato trasporto in ospedale. L’anziano è risultato in discreto stato di salute, sebbene visibilmente provato dalla situazione. Grazie ad accertamenti e verifiche sulle banche dati, i Carabinieri sono riusciti a risalire con certezza alla sua identità: si tratta di un cittadino svizzero di cui era stata denunciata la scomparsa dalle autorità elvetiche da alcuni giorni. Una volta dimesso dalla struttura sanitaria, l’anziano è stato preso in custodia dai Carabinieri che, attivando tempestivamente i canali diplomatici mediante il Consolato elvetico, si sono messi in contatto con i familiari in Svizzera. I Carabinieri hanno così rintracciato il figlio dell’uomo, che ha potuto riabbracciare il genitore.