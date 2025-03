Bocchetta chiusa per un crollo all’ex cartiera

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di un crollo parziale di un muro della ex Cartiera di Voltaggio. I detrititi sono riversati sulla strada 160 che conseguentemente è stata chiusa e questo, ovviamente crea problemi di viabilità in alta Val Lemme. Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza.

La comunicazione arriva direttamente dalla Provincia.