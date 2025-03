Novi Ligure.Vandalismo alle scuole Martiri, tagliato il palo del canestro

Ieri, domenica 16 marzo, si è verificato un grave atto vandalico ai danni delle scuole Martiri della Benedicta a Novi Ligure. Qualcuno si è introdotto nel cortile dell’istituto di via Rattazzi e, raggiunto il campo da basket, ha tagliato la base del palo di metallo che regge il canestro.

«Si tratta di un episodio sconcertante – ha commentato questa mattina l’Assessore allo Sport Stefano Moro – che, per fortuna, non ha provocato danni a persone. Il Comune ha subito sporto denuncia contro ignoti per accertare le dinamiche dell’episodio. Invitiamo tutti i cittadini che eventualmente abbiano assistito al fatto a collaborare con le forze dell’ordine, fornendo elementi utili all’indagine. Abbiamo già contattato una ditta per riparare il danno – conclude Moro – e ci auguriamo che l’autore di questo gesto sconsiderato sia, al più presto, identificato e punito per quello che ha fatto».