Bosio: musica, sapori e spettacoli alla vigilia di San Bernardo 

L’estate dell’Alta Val Lemme entra nel vivo con uno degli appuntamenti tradizionali del territorio: la Festa del Majör. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Croce Verde, mercoledì 19 agosto animerà le vie e le piazze del borgo nella serata della vigilia della ricorrenza patronale dedicata a San Bernardo. Il fischio d’inizio è fissato per le 17.00, quando nel centro storico sarà allestita la fiera, con bancarelle di artigianato locale, curiosità e prodotti tipici delle valli piemontesi e liguri. Per i più piccoli e le famiglie, il punto di riferimento sarà Piazza Moie, trasformata per l’occasione in un’area luna park con giostre e attrazioni. Sul fronte gastronomico, l’offerta punta a valorizzare le specialità locali: oltre agli stand ristoro della Pro Loco allestiti in Piazza Repubblica, l’intrattenimento culinario vedrà la partecipazione dei bar del paese e di diversi food truck distribuiti lungo le vie principali. Il programma musicale propone una formula diffusa per coinvolgere tutte le fasce d’età. Piazza Repubblica sarà il palcoscenico principale dello spettacolo “Major Senior”, pensato per gli amanti della musica dal vivo e del ballo. Nei locali: postazioni con DJ set e live session animate dai bar storici del borgo (tra cui Bar Tumè e Bar Centro). Alle 22.00 il suggestivo spettacolo visivo di luci e musica Laser & Music Show, illuminerà il cielo sopra il borgo. Dalla mezzanotte: la festa si sposterà nell’area del campo sportivo per continuare a ballare fino a tarda notte con selezioni dance e DJ set.

L’ingresso a tutti gli eventi e agli spettacoli è libero. I festeggiamenti religiosi della patronale proseguiranno poi il giorno seguente con la tradizionale Santa Messa solenne e la processione per le vie di Bosio.