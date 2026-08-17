La situazione sta decisamente migliorando tra Mornese e Casaleggio Boiro. Ieri, come hanno fatto sapere dal municipio mornesino, non è stata rilevata nessuna fumaiola. “Nonostante ciò, a seguito di un incontro con il Direttore delle operazioni di spegnimento, su ulteriore indicazione del Comando dei Vigili del Fuoco, si è ritenuto di mantenere ancora aperta la situazione emergenziale, al fine di permettere la continuazione dei presidi mobili e dei monitoraggi”. Oggi verrà nuovamente valutata la situazione anche in base al meteo e verrà presa una decisione. Le fiamme hanno distrutto 233 ettari di bosco tra i due Comuni.

“Ricordiamo che – aggiungono da Mornese -, fino ad espressa indicazione delle autorità competenti, l’area interessata dall’incendio rimane interdetta al traffico”. A Mornese, via San Carlo, la strada che porta alla pineta già in parte evacuata in occasione del primo incendio, resta aperta solo per residenti, proprietari di di seconde case e di terreni.