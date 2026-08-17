Dopo quindici giorni, è ufficialmente finita l’emergenza incendio a Mornese e Casaleggio Boiro.

“A seguito di un ulteriore confronto con il Direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco e con i Coordinatori dell’A.I.B. – spiegano dal municipio di Mornese – nella mattinata odierna è stata dichiarata chiusa la situazione emergenziale di Mornese.

Un enorme ringraziamento va a tutte le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, ai numerosi volontari A.I.B giunti da ogni parte del Piemonte, al Coordinamento Provinciale Protezione Civile, al Nucleo Carabinieri Forestali, ai Carabinieri della Stazione di Mornese, agli Assessori e Consiglieri Regionali della nostra provincia, ai Parlamentari eletti in provincia, alle decine e decine di Enti, Istituzioni Pubbliche e Private, Associazioni, Attività Commerciali e privati cittadini, che hanno dimostrato la loro vicinanza nelle maniere più disparate. Grazie – concludono dal Comune – per non averci lasciati soli e per il supporto che ci avete garantito”.

Resta la distruzione di oltre 200 ettari e un danno notevole all’ambiente di questo territorio.