Bussalino e Riboldi lasciano Palazzo Ghilini per trasferirsi a Palazzo Lascaris

Come previsto dall’esito delle scorse Elezioni Regionali, Enrico Bussalino e Federico Riboldi lacsciano Alessandria per trasferisrsi a torino. Così oggi, venerdì 5 luglio, hanno rassegnato le dimissioni dagli incarichi di Presidente e Consigliere della Provincia di Alessandria per assumere il ruolo a pieno titolo di Assessori Regionali.

Le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente Matteo Gualco.

“Lascio Palazzo Ghilini con grande commozione – dichiara Enrico Bussalino -, ma nello stesso tempo inizio questa nuova avventura come Assessore Regionale con grande entusiasmo e determinazione, portando con me un’importante esperienza nel campo amministrativo. Sono soddisfatto del lavoro svolto dalla mia Amministrazione. Per me la Provincia è stata una seconda casa – prosegue Bussalino -. In questi anni ho potuto fare molta esperienza in vari settori e ho avuto modo di lavorare con persone competenti e dedite al lavoro. Ringrazio tutti i dipendenti, a partire dalla mia segreteria, i dirigenti e tutto il personale. In Regione continuerò a lavorare per la comunità, senza dimenticare le priorità che il nostro territorio ha bisogno”.

“In questi anni ho avuto l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo del nostro territorio – dichiara Federico Riboldi -, collaborando con una squadra di persone eccezionali. Come Assessore Regionale, mi impegno a portare avanti con la stessa passione e dedizione le istanze della nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso e sono pronto a mettere al servizio della Regione la mia esperienza e il mio impegno”.

“Ringrazio Enrico Bussalino e Federico Riboldi per il loro operato – dichiara il vicepresidente della Provincia, Matteo Gualco -. Sono molto onorato di assumere le funzioni di Presidente fino alle prossime elezioni, portando avanti il programma attuale”.