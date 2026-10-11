Cabella Ligure a spasso tra storia e sapori per la Festa d’Autunno

I profumi del sottobosco, il fascino antico del lavoro nei campi e la riscoperta delle radici rurali. Cabella Ligure accoglie l’autunno con il suo appuntamento più caratteristico: domenica 18 ottobre il paese dell’alta Val Borbera ospiterà la tradizionale Festa d’Autunno, un’intera giornata dedicata alle eccellenze del territorio, alla cultura contadina e alla convivialità. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra mercato, forte del riconoscimento ufficiale di Manifestazione Locale da parte della Regione Piemonte. Tra le vie del centro prenderanno posto decine di banchi dedicati all’artigianato locale, alle creazioni handmade e alle produzioni agroalimentari a chilometro zero, offrendo ai visitatori uno spaccato autentico delle realtà produttive appenniniche. Il lato gastronomico, curato come sempre dai volontari della Pro Loco, inizia dal pranzo con la tradizionale polenta fumante, mentre il pomeriggio lascerà spazio alla classica castagnata. Un momento di festa che guarda anche alla solidarietà: parte del ricavato raccolto dalla Pro Loco sarà infatti devoluto al comitato locale della Croce Rossa di Vignole Borbera, a supporto delle attività di assistenza e soccorso sul territorio.

La grande novità di quest’anno guarda dritta alla memoria storica: per l’intera giornata sarà allestita un’inedita esposizione di trattori d’epoca. Curata anch’essa dalla Pro Loco, la rassegna di mezzi storici punta a riaccendere i riflettori sull’evoluzione del lavoro agricolo e sull’ingegno meccanico che ha trasformato la vita delle comunità montane nel corso del Novecento. La Festa d’Autunno segna anche l’atto conclusivo di “Cabella Estate – Progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell’Appennino”, il ricco cartellone che ha animato la stagione estiva. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito del bando Terre Belle 2026.

Info: Comune tel. 0143 919557 mail – [email protected]