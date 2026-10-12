Ex ilva: stamattina lo sciopero per salvare gli oltre 500 posti di lavoro

L’ex Ilva di Novi Ligure oggi, 12 ottobre, si ferma per lo sciopero indetto dai sindacati dopo la decisione della proprietà di interrompere la produzione da metà novembre per via dello stop all’attività a Taranto. Dalle 6, per 24 ore, braccia incrociate da parte dei circa 500 lavoratori, una parte già in cassa integrazione.

In settimana, nell’incontro che si è svolto a Roma a Palazzo Chigi, riferito alla vertenza ex Ilva a livello nazionale, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno “purtroppo preso atto che l’unico aspetto oggetto attualmente della discussione con il governo è quello degli ammortizzatori sociali, per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro”.

A luglio i sindacati avevano chiesto al governo, fra l’altro, “l’impegno per un progetto industriale complessivo dell’area tarantina e di tutti gli altri territori coinvolti, che veda la siderurgia quale elemento centrale e strategico, a cui affiancare un progetto ed un piano sociale (strumenti di risarcimento per il riconoscimento esposizione rischi, prepensionamento, esodi incentivati, ecc…) in grado di poter prevedere soluzioni per tutti i dipendenti dell’ex ILVA. Per noi è però fondamentale che ci sia un progetto industriale che preveda il passaggio tra il vecchio ciclo e quello decarbonizzato a cui bisogna

puntare senza che la transizione passi come una mannaia sulle spalle dei lavoratori.

Il piano di investimenti necessario per la decarbonizzazione – avevano aggiunto – dovrà prevedere fondi pubblici, e se possibile anche privati”. Dal governo, invece, nessuna prospettiva diversa dalla cassa integrazione.

Stamattina a Novi Ligure sarà presente il sindaco Rocchino Muliere insieme alla maggioranza e alla minoranza del Consiglio comunale

Tra caro vita e cassa integrazione, per le famiglie dei dipendenti ex Ilva il futuro si presenta molto difficile.