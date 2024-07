Cabella Ligure. “Fuori Festival”

Nell’ Anno delle “Radici Italiane nel Mondo”, istituito dal Ministero degli Affari Esteri, Cabella Ligure aderisce con una rassegna di eventi dal titolo “Fuori festival”.

La kermesse cabellese si apre venerdì 26 alle 21 al Palavittoria con il concerto del Trio Trinacria, tre musicisti siciliani emigrati che propongono canti della loro terra d’origine. L‘appuntamento s’inserisce in una serie di tre serate dedicate ai “Suoni sulle navi dei migranti”, balli e canti che accompagnavano i 30 giorni di viaggio di chi attraversava l’oceano in cerca di una vita migliore. Massimo, Vittorio e Salvatore hanno avuto l’opportunità di presentare la loro arte, con lo stesso successo, in diversi paesi europei attraverso un viaggio musicale divertente. Al via dunque, ai suoni degli strumenti del sud Italia in interpretazioni di ritmi e canzoni vive di tradizione, come la tarantella o le tammurriate, trascinando il pubblico in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

Il secondo appuntamento di Balfolk è in programma per la sera del 6 agosto con il DuoFilippo Gambetta (organetto) e Sergio Caputo (violino). I protagonisti della terza serata non hanno bisogno di presentazioni; I Pifferi saranno presenti, come tutti gli anni, la sera dell’11 agosto. Profondamente legati al territorio delle Quattro Province Stefano Valla e Daniele Scurati sono i continuatori del repertorio musicale tradizionale legato al piffero (oboe popolare) ed alla fisarmonica. La loro attività, in collaborazione con l’Associazione MUSA “Musiche, Canti e Danze tradizionali delle Quattro Province – ONG UNESCO e advisor ICH-03”, è volta a mantenere viva la musica e la cultura di tradizione orale di questa area montana e a stimolarne la diffusione attraverso feste, concerti, stage e conferenze.

Il secondo blocco di manifestazioni intitolato “Le Radici del Papa” ricorda che a Teo, piccola frazione di Cabella, nel 1887 è nata Maria Gogna, la nonna materna di Papa Francesco. Per chi desidera ripercorrere la vita da ragazza di Maria, partita con la famiglia per l’Argentina agli inizi del ‘900, è in programma un’escursione a Teo che dista 4 Km da Cabella. Un percorso nella natura che partirà il 5 agosto alle 9 dal Palavittoria. La giornata si conclude alle 21 presso il Palavittoria con la proiezione del docufilm “Il Nostro Papa” presentato e commentato da Massimo Minella

La rassegna cabellese è stata denominata Fuori Festival per evidenziarne il legame con il Festival sulle emigrazioni 30 Giorni di Nave a Vapore, intitolato a Carlo Repetti che si tiene a Cabella Ligure con cadenza biennale. L’estate scorsa, nel corso della seconda edizione, è stato inaugurato il Centro Documentale e Mostra Permanente sull’Emigrazione della Val Borbera (CDE).

Il Comune di Cabella Ligure ha organizzato “Fuori Festival” quale vincitore del bando indetto da MAECI (Ministero degli Affari Esteri) e MIC (Ministero della Cultura) per celebrare il “2024 – Anno delle radici italiane nel mondo”. Si tratta di un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito di un progetto PNRR nato per sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici nonchè per creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici, costituendo una rete di Enti certificati come “Italea – Comune delle radici italiane”. Sono 820 in tutta Italia i Comuni vincitori del bando che possono fregiarsi di tale titolo, tra questi Cabella Ligure e Rivalta Bormida che collaborano per l’organizzazione delle rispettive manifestazioni.

Tutte le manifestazioni sono gratuite e gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo.