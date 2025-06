Novi: spacciava droga nel centro storico, pusher arrestato dai carabinieri

L'uomo è un 42enne finito in manette per detenzione e spaccio di stupefacenti

La pattuglia dei carabinieri di Novi Ligure nota un uomo di mezza età che, con fare sospetto, cammina irrequieto per il centro storico. Sembra in attesa di qualcuno che non arriva. Poi si accorge di un altro uomo, lo raggiunge, si scambiano qualcosa e prendono direzioni diverse.

I carabinieri li fermano: il primo, un 58enne, ha appena acquistato due dosi di cocaina, quasi 2 grammi di sostanza, mentre l’altro, un 42enne irregolare, ha in tasta 600 euro in contanti. Il controllo viene esteso all’abitazione, dove i carabinieri trovano altri 300 euro in contanti e 36 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, per un giro d’affari che può arrivare fino a 5.000 euro.

Il 42enne viene arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre l’acquirente viene segnalato alla Prefettura come assuntore.