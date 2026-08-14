Cantalupo Ligure: malore sul greto del torrente Borbera

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio lungo le sponde del torrente Borbera. Una donna di 70 anni è stata soccorsa in gravissime condizioni a seguito di un improvviso malore, riconducibile quasi certamente a un severo colpo di calore legato alle alte temperature e all’ esposizione al sole. La donna si trovava sulla riva del corso d’acqua per trascorrere qualche ora all’aperto quando ha accusato un repentino cedimento fisico, perdendo conoscenza poco dopo. A lanciare l’allarme sono stati i presenti, che hanno immediatamente allertato il servizio di emergenza sanitaria. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza, ma il personale medico, riscontrata la severità del quadro clinico e lo stato di incoscienza della paziente, ha disposto il decollo d’urgenza dell’elisoccorso. I soccorritori hanno stabilizzato la donna direttamente sul greto del torrente prima di procedere al caricamento a bordo del velivolo, avvenuto nel minor tempo possibile per scongiurare ulteriori complicazioni sistemiche. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. All’arrivo al nosocomio è stata presa in carico dall’équipe medica e successivamente trasferita nel reparto di terapia intensiva. I medici mantengono al momento la prognosi riservata per consentire il monitoraggio costante dei parametri vitali e fronteggiare i postumi dell’ipertermia.