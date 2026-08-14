Mornese: al via la bonifica del maxi rogo ma si spera nella pioggia

L’area dell’incendio tra Mornese e Casaleggio Boiro è in fase di bonifica. Lo ha annunciato il Comune di Mornese. Sono stati necessari, nel pomeriggio di ieri, 32 i lanci di acqua dall’elicottero dei vigili del fuoco, che hanno fornito, spiegano dal municipio, “un grande aiuto per condurre la situazione a un netto miglioramento”. Due squadre di Vigili del Fuoco hanno stazionato dalla Cascina Seruggia e tre sono state dislocate dai filtri della diga della Lavagnina. “Ieri si è riusciti a intervenire via terra in diverse zone, anche impervie – aggiungono da Mornese”.

La nottata è trascorsa tranquilla con qualche fumaiola “a intermittenza” in zona Lavagnina, probabilmente, sostengono dal Comune, “qualche ceppo che crema e, sulla base della corrente d’aria, fuma in modo più o meno intenso. Per la giornata odierna sono previsti presidi mobili a controllare le postazioni più a rischio. È stato richiesto anche il sorvolo del drone per un monitoraggio dall’alto dell’intera area devastata dell’incendio. Persiste in tutti noi la speranza che le condizioni meteo previste per i prossimi giorni ci possano assistere“.