I dati ufficiali forniti al Comune dai droni parlano di 233 ettari di bosco andati in fumo a Mornese, di cui 58 ettari nel primo incendio nella Pineta e 175 ettari nel secondo, che ha interessato anche Casaleggio Boiro. L’amministrazione comunale parla di “una vera e propria tragedia per il nostro territorio”. Nel pomeriggio di oggi, 14 agosto, aggiungono dal Comune, “la situazione è apparsa tranquilla e pienamente sotto controllo, con diverse squadre posizionate per presidiare la zona. Visibili ancora alcune fumaiole, che hanno destato, però, poca preoccupazione, essendo dislocate in posti già bruciati. Ricordiamo che l’area interessata dall’incendio non è ancora accessibile al transito, pertanto, invitiamo turisti e curiosi a non accedere alla zona, riservandoci, in caso contrario, di agire a norma di legge”.