Musica, condivisione e risate d’autore al Teatro Marenco

Ottobre entra nel vivo al Teatro Romualdo Marenco a Novi Ligure con un doppio appuntamento che punta a coniugare qualità artistica, riflessione e puro intrattenimento. La storica sala novese amplia il proprio cartellone autunnale spaziando dal potere formativo delle note musicali all’arte della comicità e dell’imitazione, con un occhio di riguardo sia alle grandi tematiche contemporanee sia alle eccellenze nate sul territorio. Si comincia giovedì 15 ottobre alle 21 con Pietro Morello e il suo Musicalmente – Workshop, evento inserito nel programma del Festival delle Conoscenze 2026 e realizzato in sinergia con la Fondazione Acos per la Cultura. Musicista, performer e divulgatore tra i più seguiti e apprezzati degli ultimi anni, Morello porterà sul palco una formula che intreccia performance live ed esperienza formativa. Non un semplice concerto, ma un laboratorio aperto e coinvolgente, pensato per abbattere le barriere tra artista e spettatore e mostrare come il linguaggio musicale possa farsi veicolo concreto di espressione, ascolto e crescita personale.

Spazio alla comicità e al legame con le radici locali sabato 24 ottobre, sempre alle 21, con l’atteso ritorno a Novi di Claudio Lauretta in scena con Nei loro panni. L’artista novese, ormai volto e voce di primo piano nel panorama dell’intrattenimento televisivo e radiofonico nazionale, ritrova il pubblico della propria città per una serata dal significato speciale. Lauretta proporrà un viaggio vorticoso tra imitazioni, improvvisazione, sketch e satira di costume, vestendo i panni delle personalità più note dello spettacolo e della politica. Ad accompagnarlo dal vivo ci sarà la Imitaband (Sandro Piccolo, Egidio Perduca, Mauro Isetti e Paolo Facco), a cui si aggiungono la consulenza musicale curata da Sonic Factory, i costumi realizzati da Cinzia Bianchi (Il Paradiso del Cucito) e la produzione firmata Bravi bene bis Spettacoli Pro. La presenza del comico al Marenco ribadisce la volontà del teatro di valorizzare i talenti cresciuti all’ombra della torre novese e capaci di affermarsi su scala nazionale.

La realizzazione della rassegna è resa possibile dal supporto di realtà radicate nel territorio come Acos, Banca Passadore e Novi Cioccolato, il cui sostegno consente alla sala di continuare a proporre una stagione accessibile e variegata.

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