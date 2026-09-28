Carte in Dimora: archivi segreti e tesori cartacei nel Novese

Non solo giardini sontuosi e facciate monumentali. Il patrimonio storico italiano custodisce un’anima più intima e fragile, fatta di inchiostro, pergamene, carteggi diplomatici e antiche mappe. È questo il cuore pulsante di “Carte in Dimora”, la Giornata Nazionale promossa dall’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) che, sabato 3 ottobre, sposta i riflettori sul tesoro documentario e memorialistico del nostro Paese, aprendo gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private solitamente inaccessibili. In provincia sono tre i luoghi d’eccellenza pronti ad accogliere studiosi, appassionati o semplici curiosi: la Società Storica del Novese, il suggestivo Castello di Borgo Adorno in Val Borbera e la storica Tenuta La Marchesa.

La Società Storica del Novese: tra miti di fondazione e memorie belliche

Nel cuore di Novi Ligure, la Società Storica del Novese apre le porte della Biblioteca, della Sala Lettura e del proprio Museo. Per l’occasione è allestita una mostra di libri e documenti antichi dedicati alle vicende civili e religiose della città e dell’Oltregiogo. Tra i pezzi forti figurano le antiche mappe cittadine, le memorie di casate nobiliari e una rara testimonianza manoscritta sui conflitti che sconvolsero la zona tra il 1745 e il 1748. Di particolare fascino è il volume “Varij ragionamenti Historici e politici” del cinquecentesco Lorenzo Capelloni, segretario e biografo di Andrea Doria: fu proprio lui a tessere la leggenda sulle origini di Novi, secondo cui il nobile libarnese Tolomeo Ancisa fece erigere nove castelli per i suoi nove figli maschi (dando vita al toponimo “Novi”).

Orari e visite: tour ogni ora dalle 15.00 alle 18.00 (gruppi di massimo 10 persone).

tour ogni ora dalle 15.00 alle 18.00 (gruppi di massimo 10 persone). Ingresso: gratuito.

gratuito. Prenotazioni: [email protected] – WhatsApp 351 7054050.

Castello di Borgo Adorno: otto secoli di feudo e arte contemporanea

Arroccato su uno sperone roccioso a guardia della val Borbera, il Castello di Borgo Adorno affonda le proprie radici nel XII secolo, quando Federico Barbarossa restituì i fortilizi ai Tortonesi. Feudo imperiale autonomo passato dai Malaspina agli Spinola e infine alla potente famiglia dogale genovese degli Adorno – fino all’arrivo di Napoleone nel 1797 –, la fortezza fu anche presidio partigiano e ospedale da campo durante la Resistenza. I visitatori saranno accompagnati direttamente dai proprietari alla scoperta degli interni con arredi in gran parte d’epoca e della pregevole collezione di arte contemporanea di Clemen Parrocchetti, artista e discendente degli Adorno.

Orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 (visite di circa 60-90 minuti).

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 (visite di circa 60-90 minuti). Ingresso: gratuito (senza prenotazione; è gradito un contributo libero per i restauri).

gratuito (senza prenotazione; è gradito un contributo libero per i restauri). Contatti: tel. 340 1401945 – email [email protected].

Tenuta La Marchesa: archivio rurale, civiltà contadina e degustazioni

Monumento nazionale di straordinaria integrità, la Tenuta La Marchesa conserva intatti i suoi 76 ettari di campagna settecentesca. Con la villa nobiliare, l’antico forno comune del pane e la cappella ancora consacrata, il complesso rappresenta un raro spaccato di grande azienda agricola del XVIII secolo. In occasione della giornata, la limonaia ospiterà carte e testimonianze dell’archivio storico aziendale insieme a reperti della civiltà contadina. L’itinerario proseguirà nei giardini e nelle cantine con una degustazione dei vini della tenuta.

Orari: dalle 10.00 alle 18.00 (durata tour 1 ora; gradita la prenotazione).

dalle 10.00 alle 18.00 (durata tour 1 ora; gradita la prenotazione). Biglietti: ingresso gratuito per limonaia, visita alla tenuta e degustazione; la visita agli arredi interni della villa storica è a pagamento (20 euro a persona).

ingresso gratuito per limonaia, visita alla tenuta e degustazione; la visita agli arredi interni della villa storica è a pagamento (20 euro a persona). Ristorazione: possibilità di tagliere in cantina o pranzo presso l’agriturismo del XVI secolo (su prenotazione ai numeri 0143 314028 o 335 7618507).

possibilità di tagliere in cantina o pranzo presso l’agriturismo del XVI secolo (su prenotazione ai numeri 0143 314028 o 335 7618507). Prenotazioni: [email protected] – tel. 335 7618507 / 335 6038466.

Tutte le informazioni dettagliate e il programma completo della manifestazione sono consultabili sul portale ufficiale: associazionedimorestoricheitaliane.it/carteindimora2026.