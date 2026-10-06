Case popolari: al via il nuovo bando per l’edilizia sociale

Si aprono i termini per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale a Novi Ligure e nei comuni del circondario. Da lunedì 5 ottobre fino al prossimo 5 dicembre, i cittadini in condizioni di disagio economico o abitativo potranno presentare domanda per accedere alla graduatoria del Bando Generale n. 3/2026. L’iniziativa punta a dare una risposta concreta all’emergenza casa che tocca molte famiglie del territorio. A rimarcarlo è l’Assessora agli Affari Sociali, Rachida Hasbane: «L’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è un sostegno concreto per le persone e le famiglie che vivono una situazione di difficoltà abitativa. È importante che questa possibilità venga conosciuta e che chi ritiene di avere i requisiti presenti la domanda entro i termini. Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire le informazioni necessarie e accompagnare i cittadini nella procedura».

Possono partecipare al bando i cittadini italiani, comunitari o di Paesi terzi (secondo le vigenti disposizioni di legge), che abbiano residenza o attività lavorativa stabile sia in Piemonte sia nell’ambito territoriale di Novi Ligure. Sul fronte reddituale, alla data del 5 ottobre 2026 è richiesto il possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 25.326,56 euro. Tra le altre condizioni vincolanti figurano: l’assenza di diritti di proprietà o usufrutto su alloggi adeguati al nucleo familiare; nessuna precedente assegnazione pubblica incompatibile; assenza di occupazioni abusive pregresse o in corso. La graduatoria finale terrà conto di punteggi premiali legati a situazioni di particolare fragilità, come la presenza di disabilità, provvedimenti di sfratto in corso o sovraffollamento abitativo.

Per agevolare gli utenti nella compilazione e nel ritiro delle istanze, da lunedì 12 ottobre sarà attivo un presidio di assistenza gestito direttamente dai tecnici di ATC Piemonte Sud presso l’Ufficio Affari Sociali del Comune. Lo sportello sarà operativo tutti i lunedì (dalle 9:00 alle 16:00) fino alla chiusura del bando. L’accesso avverrà esclusivamente su appuntamento, prenotabile contattando i numeri telefonici: 0143 772278 – 0143 772253

La scadenza per la consegna è fissata inderogabilmente al 5 dicembre 2026 (con proroga al 5 gennaio 2027 per i soli lavoratori emigrati all’estero). L’istanza, compilata sugli appositi moduli e provvista di marca da bollo da 16 euro, deve includere copia del documento di identità, ISEE valido ed eventuale documentazione integrativa (permesso di soggiorno, certificazioni di invalidità o sfratto). È possibile trasmettere la pratica secondo diverse modalità: a mano: presso l’Ufficio Affari Sociali (previo appuntamento); raccomandata A/R: indirizzata al Comune di Novi Ligure (via Gramsci 11) o alla sede di A.T.C. Piemonte Sud (via Milano 79, Alessandria); Posta Elettronica Certificata (PEC): scrivendo a [email protected] oppure ad [email protected].

I moduli cartacei e il bando integrale sono ritirabili all’Ufficio Affari Sociali (dal lunedì al venerdì, ore 9–12), allo sportello ATC di via Verona 17 ad Alessandria o scaricabili direttamente dal portale web istituzionale del Comune di Novi Ligure.