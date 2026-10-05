Tenuto conto delle notizie pubblicate in questi giorni in relazione allo stato delle acque del torrente Gorzente a valle della diga Lavagnina, l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese intende fornire un più preciso inquadramento in relazione

ad alcuni aspetti riguardanti la componente ambientale e al proprio ruolo nell’ambito delle procedure in atto, anche in riferimento all’accertamento amministrativo in corso da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il primo elemento da considerare è l’evoluzione del sistema fluviale. La situazione attuale non è quella del giugno 2024, quando si verificò il rilascio dei sedimenti dalla diga della Lavagnina, causando un effetto di stress acuto sulle comunità ittiche e sugli habitat associati. Già nel novembre 2024 ARPA Piemonte rilevò un habitat ripariale delle sponde del torrente non alterato in modo significativo: il deposito limoso era circoscritto alle pozze più profonde, mentre le aree di scorrimento superficiale vedevano un deposito residuale con prevalenza della comunità algale sui ciottoli.

Da allora, piene e dinamiche naturali del corso d’acqua (variazioni di livello, attrito, trasporto, erosione e rideposizione dei materiali) hanno modificato progressivamente l’assetto dell’ambiente torrentizio. A oggi, i dati disponibili mostrano che è in corso la ricolonizzazione ittica verso una situazione di progressivo riequilibrio dell’assetto ambientale.

Tale processo, tuttora in atto, deve essere seguito con attenzione in quanto ogni intervento potrebbe perturbare un habitat torrentizio ancora in fase di assestamento. Inoltre, i torrenti Gorzente e Piota sono oggetto di verifica di danno ambientale da parte del ministero, procedura sovraordinata a qualsiasi progetto di trasformazione che interessa i corsi d’acqua.

Va inoltre chiarito il ruolo dell’Ente di gestione. L’accertamento del danno ambientale non è

tra i compiti attribuiti all’Ente dalle norme vigenti: tale compito spetta infatti all’autorità competente individuata ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 19/2009. In questo ambito l’Ente svolge una funzione consultiva, esprimendo un parere vincolante sul provvedimento di ripristino. Nel caso specifico, tuttavia, è il ministero che risulta essere il soggetto deputato alla gestione del procedimento relativo agli effetti dello sversamento a seguito di una segnalazione di associazioni ambientaliste.

A seguito delle richieste emerse nel confronto tra Regione, Provincia, associazioni, Comitati, Ireti e altri soggetti interessati, nei cui incontri era presente lo stesso Ente in qualità di

gestore del Sito, sono stati presentati due progetti tra quelli proposti dall’assemblea. Questi progetti risultano finalizzati al miglioramento del mesohabitat torrentizio, per migliorare il contesto ambientale del torrente in fase di stabilizzazione. I progetti, date le attuali condizioni del torrente, non prevedevano dragaggi o rimozioni consistenti di fanghi accumulati.

Trattandosi di interventi su habitat colpiti dall’evento del 2024 e su popolazioni ittiche ancora in fase di ricostituzione, l’Ente ha chiesto nel maggio 2026, nell’ambito della valutazione di incidenza, un’integrazione documentale, come previsto dalla normativa.

Al fine di inquadrare correttamente il contesto attuale, nella nota l’Ente ha richiamato la procedura di accertamento del danno da parte del Ministero. La presenza sovraordinata del procedimento ministeriale esige che gli interventi in atto sul torrente non interferiscano con le attività di monitoraggio e con gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti a livello nazionale. Si ricorda che la norma (dlgs 152/2006) esige che l’Autorità che sta svolgendo l’accertamento di danno ambientale venga prontamente informata. Di conseguenza, Ireti ha deciso di richiedere al ministero, e di conseguenza all’organo tecnico nazionale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), un parere di fattibilità in merito agli interventi presentati.

L’Ente continuerà, quindi, a svolgere il proprio ruolo nell’ambito delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti, con l’obiettivo di tutelare gli habitat e le comunità biologiche del Gorzente e del Piota.