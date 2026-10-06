Il Comitato in difesa di Gorzente e Piota interviene sulla situazione dei due torrenti dopo il comunicato delle Aree protette dell’Appennino Piemontese (https://www.giornale7.it/gorzente-le-aree-protette-situazione-migliore-i-pesci-stanno-tornando-percio-serve-attenzione/) a proposito del mancato intervento di pulizia di alcuni tratti degli alvei, invaso dal fango della diga della Lavagnina nel 2024, atteso da Iren-Ireti e finora mai eseguito poichè si è in attesa di un parere dell’Ispra dopo che le Aree protette hanno chiesto garanzie per la fauna ittica durante i lavori.

“Conosciamo il quadro amministrativo e le competenze dei diversi enti coinvolti. Ciò che

contestiamo non è il rispetto delle procedure, ma l’assenza, dopo quasi tre anni, di una collaborazione capace di tradursi in interventi concreti.

Durante le numerose riunioni, formali e informali, alle quali abbiamo partecipato, ci era

sembrato che si fosse instaurato un rapporto di reciproco ascolto e che vi fosse una sostanziale comprensione di ciò che chiedevamo, delle modalità del ripristino e, soprattutto, delle ragioni per le quali l’intervento è necessario. La scorsa stagione, caratterizzata da livelli dell’acqua eccezionalmente bassi, avrebbe potuto rappresentare un’occasione concreta per intervenire almeno in parte sul ripristino dell’alveo, limitando al minimo l’ingresso dei mezzi nell’acqua.

Occorre inoltre ricordare che cinque dei sette punti individuati non ricadono all’interno delle

aree protette gestite dalle Aree protette. Tra questi punti, quello per noi più delicato e dirimente è la diga di compensazione della Cravaria.

Nel corso di precedenti riunioni, i rappresentanti di IREN hanno sostenuto che l’apertura della diga rientrerebbe nelle facoltà riconosciute al concessionario. Chiediamo pertanto che venga chiarito formalmente quali siano le condizioni, le procedure e gli obblighi di preventiva comunicazione previsti per tale operazione, considerata la quantità di sedimenti ancora presente nell’area e le possibili conseguenze sul tratto a valle.

Non possiamo poi dimenticare gli interventi sul Piota annunciati a Lerma per ottobre 2025 dalla Provincia di Alessandria, nell’ambito del Contratto di Fiume, finalizzati al ripristino del corso d’acqua, alla rimozione dei blocchi e dei residui di cemento e all’eliminazione di materiali obsoleti e detriti. A distanza di un anno, nessuno degli interventi previsti è stato realizzato e non è stato comunicato un nuovo cronoprogramma. È necessario chiarire le ragioni del mancato avvio, lo stato attuale del procedimento e i tempi entro i quali la Provincia intenda concretamente procedere.

Si tratta, peraltro, di operazioni potenzialmente più invasive rispetto agli interventi di ripristino prospettati dal Comitato. Risulta quindi difficile comprendere perché, mentre le nostre proposte continuano a incontrare obiezioni e rinvii, neppure gli interventi già annunciati dalle istituzioni abbiano avuto concreta attuazione.

Sono inoltre previsti i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Piota, che

comporteranno per diversi mesi interventi sulle pile in alveo. Anche rispetto a questo cantiere occorre conoscere preventivamente le possibili conseguenze sul corso d’acqua e sull’ecosistema, nonché le modalità di coordinamento tra la Provincia e gli altri soggetti competenti.

Il quadro che emerge è paradossale: gli interventi limitati e puntuali proposti dal Comitato continuano a essere rinviati, mentre restano aperte questioni ben più rilevanti, dalla gestione della diga della Cravaria ai lavori istituzionali già annunciati e al prossimo cantiere sul ponte.

Dopo quasi tre anni siamo ancora in attesa di decisioni concrete. Nell’incontro dell’11 maggio 2026 presso la Provincia, alla presenza delle parti interessate, sembrava possibile avviare alcuni interventi già nel mese di luglio. Sono invece seguiti nuovi rinvii e nuove difficoltà. Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge, il rischio concreto è perdere anche quest’anno e rinviare ancora ogni intervento alla prossima estate.

Nel frattempo, è stato soprattutto il fiume, con estrema fatica, a compiere autonomamente parte di quel lavoro che avrebbe potuto essere accompagnato e accelerato da chi ha responsabilità nella gestione del territorio. Il prezzo di questi anni è stato pagato da tutti, anche in termini di immagine e di reputazione turistica delle nostre valli.

Il ripristino dei punti individuati non rappresenta soltanto un intervento fisico sull’alveo, ma anche un traguardo morale: significa riconoscere quanto accaduto, mantenere gli impegni assunti e restituire fiducia a una comunità che da quasi tre anni attende risposte.

Non chiediamo scorciatoie né deroghe alle procedure. Chiediamo chiarezza, responsabilità e collaborazione, affinché gli impegni assunti negli anni non rimangano semplici dichiarazioni.

Attendiamo pertanto la nuova riunione annunciata dalla Provincia, chiedendo che in quella sede siano finalmente chiariti il cronoprogramma degli interventi sui sette punti individuati, le procedure relative alla diga della Cravaria, lo stato dei lavori annunciati per ottobre 2025 e il coordinamento con il cantiere del ponte sul Piota.

Il Piota non può continuare ad aspettare. E nemmeno il territorio”.