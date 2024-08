Il ministero dell’ambiente concede più tempo alla 15 Più Energia per rispondere alla mole di osservazioni contrarie ricevute da enti, associazioni e cittadini nei confronti del progetto di impianto eolico Monte Giarolo, tra Albera e Santa Margherita di Staffora, 20 torri alte200 metri sui versanti Appennini i. “Sul sito del ministero – spiega il comitato 4p – , senza alcuna spiegazione, è improvvisamente comparso un nuovo “avviso al pubblico”, datato 2 agosto. Sempre sul sito, si annuncia che è stata stabilita al 1 ottobre la scadenza per una nuova fase dì consultazione, durante la quale è possibile proporre osservazioni al progetto di impianto eolico “monte Giarolo”. Alla nostra immediata richiesta dì chiarimenti, il ministero ha risposto che “la consultazione pubblica e’ stata riavviata in data 02.08.2024 e avrà una durata di 60 giorni per consentire alla regione Emilia-Romagna e a tutti gli enti territoriali ivi ricadenti e potenzialmente coinvolti di esprimere le loro osservazioni/pareri sulla documentazione gia’ disponibile. Erroneamente, tale regione nonché le altre amministrazioni, non erano state coinvolte nell’avvio del procedimento. Tutti gli atti acquisiti nella prima consultazione pubblica restano validi”.

Una svista non da poco, secondo il comitato, “e un considerevole allungamento dei tempi che obiettivamente fornisce ai proponenti prezioso spazio per organizzare la propria replica alla pioggia di osservazioni e alle diverse richieste di integrazione documentale formulate dagli enti”. I timori riguardano il pesante impatto ambientale ed economico del ma i progetto.