Cinghiali Evo. Tre podi a Rivoli Veronese.

I bikers novesi sono stati impegnati nel cross country nazionale inserito nel circuito dell’Italia Bike Cup Young. Il bilancio della trasferta in terra veronese, parte dalle quote rosa, per rimarcare il terzo posto conquistato da Angelica Ricchitelli tra le Allieve del I anno (15 anni), ed il quinto, di Anna Mombello, tra le Esordienti del II anno (14 anni).

In campo maschile. Tra gli Esordienti del II anno (14 anni) ottima prestazione di Nicolò Maglietti, bravo nel gestire la sua posizione di vertice e difendere il terzo posto. In gara Davide Giulio Semino. In fascia I (13 anni), infine, sfortunata prova di Tommaso Pegoraro. Il biker era in piena lotta per la top five. Poi un problema al raggio e foratura del copertone. Chiude la gara al 32^ posto. Prima di lui Alessandro Balbi (27°). In gara anche Mattia Ginetti e Lorenzo Moccagatta, costretto al ritiro.

Negli Allievi del II anno (16 anni) Lorenzo Balbi conquista punti importanti, chiudendo al diciannovesimo posto. In gara anche Filippo Minafra. Centra la top ten, Lorenzo Tassistro, con il portacolori della società I Cinghiali Evo, che archivia la sua prova tra gli Allievi del I anno (15 anni) in decima posizione.

Da segnalare, infine, che Davide Ghezzi, ha partecipato alla gara ciclistica su strada, a Gaglianico (Biella) al 9^ trofeo Ilario Ormezzano Sai. In programma dieci giri di un anello stradale, per un totale di 47 km, con il vincitore che ha chiuso alla media dei 38 km orari. Il portacolori della società novese, va in fuga, al quarto giro, con altri nove corridori. Rimangono fuori fino al sesto giro, per poi essere riassorbiti dal gruppo. Iniziano, in gruppo, una serie di scatti e controscatti. Ghezzi è attento nel rimanere nel gruppo dei migliori, ed arrivare al traguardo, con il gruppo di testa

Il gruppo Giovanissimi (7/12 anni) de I Cinghiali Evo sono stati impegnati a Casella (Ge) alla quarta prova del circuito del Challenge Regionale Mtb della Fci Liguria, prova valida per il Campionato Regionale di specialità. Una splendida giornata di sport, aggregazione e divertimento. Nei G3 (9 anni) Diego Scotton, cade in partenza, scontrandosi con un avversario, riuscendo però a guadagnare posizioni, rimontando fino alla settima piazza. Nei G4 (10 anni) bella sfida in casa della società di Novi Ligure, con Mattia Camera che parte forte, vincendo la gara, con Emanuele Carrea alle sue spalle. Nei G5 (11 anni) Leonardo Albano parte bene, non perde contatto con il primo gruppo, chiudendo al quinto posto. Nei G6 (12 anni), infine, ottimo terzo conquistato da Massimo Bianchi, con il rider, che dopo aver anche condotto la gara al comando, nel finale paga qualcosa, aggiudicandosi, allo sprint, un buonissimo terzo posto. In gara anche John Di Marco, giunto settimo, meno brillante rispetto al meeting Piemontese.