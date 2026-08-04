Conclusi gli interventi in corso Piave e via Verdi, scattano i lavori in via Oneto

Si è conclusa una fase di cantieri e riqualificazioni urbane in diverse aree strategiche della città. Gli interventi, focalizzati sul potenziamento della sicurezza stradale e sul miglioramento della fluidità del traffico, hanno registrato importanti traguardi nelle ultime settimane, portando a termine opere attese da tempo e aprendo contestualmente nuovi cantieri per l’ammodernamento dei servizi essenziali. Tra i traguardi più significativi figura il completamento dell’asfaltatura definitiva nel sottopasso di via Verdi. L’intervento, gestito da Reti S.r.l., ha permesso il ripristino del manto stradale a seguito degli invasivi lavori di sostituzione della rete del gas metano condotti lo scorso anno, restituendo agli automobilisti una carreggiata uniforme e sicura. L’Amministrazione ha portato a termine la ricostruzione di due attraversamenti pedonali cruciali: sono stati rimossi i vecchi ed usurati elementi in calcestruzzo ed è stato posato un nuovo pacchetto stradale in conglomerato bituminoso. Un’opera che, oltre ad allungare la durabilità dell’infrastruttura, risolve un problema da tempo segnalato dagli abitanti della zona, disturbati dalla forte rumorosità provocata dal continuo passaggio dei veicoli sul vecchio manto.

Svolta importante in via Edilio Raggio, dove si è conclusa la fase strutturale per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali ad alta visibilità dedicati agli utenti dell’Ospedale San Giacomo. Per completare l’opera si attenderà soltanto l’allacciamento e l’attivazione dei corpi illuminanti prevista nelle prossime settimane. «Con le risorse a disposizione abbiamo scelto di intervenire prioritariamente sugli attraversamenti pedonali a servizio dell’Ospedale, un luogo che registra ogni giorno un’elevata presenza di cittadini e utenti e dove la sicurezza rappresenta un’esigenza primaria», dichiara il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Simone Tedeschi. «Ci sono diversi attraversamenti che necessitano di essere illuminati e l’Amministrazione intende proseguire gradualmente su questa strada».

Se da un lato diversi cantieri arrivano al traguardo, sul fronte delle infrastrutture idriche si apre una nuova fase. In via Oneto sono ufficialmente partiti i lavori per la sostituzione della condotta dell’acqua potabile. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, fino al 28 agosto (data prevista per il termine dei lavori) sono scattate importanti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza dell’edificio scolastico, modulato in base all’avanzamento del cantiere. Restringimento della carreggiata e senso unico alternato nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e l’area di cantiere.

Giunge una buona notizia anche per gli amanti del verde urbano. È stato ripristinato ed è nuovamente fruibile l’accesso al Parco Castello da piazza Sant’Andrea. L’ingresso era stato precauzionalmente chiuso a causa dei danni riportati da un muro di proprietà privata, reso pericolante dal violento temporale dello scorso 15 luglio. Concluso l’intervento di messa in sicurezza effettuato dal proprietario, è stato possibile ripristinare il transito e riaprire completamente tutti gli accessi al parco cittadino.