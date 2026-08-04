Uno dei focolai nella pineta di Mornese ha ripreso a bruciare poche ore fa. L’incendio stamattina sembrava aver superato la sua fase peggiore grazie al lavoro di circa 100 persone impiegate ininterrottamente da domenica pomeriggio e all’impiego dei Canadair. Il Comune aveva però parlato di cautela e infatti, probabilmente anche a causa del vento, l’incendio si è riattivato in maniera intensa, come rileva la Protezione civile, con fumo denso e fiamme alte non lontano dalle case di via San Carlo, che conduce proprio alla pineta.