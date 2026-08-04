Poste chiuse per oltre un mese da settembre: utenti dirottati a Carrosio

Poste chiuse a Gavi per oltre un mese. Dal 12 settembre al 20 ottobre, salvo ritardi, anche l’ufficio di piazza Dante, come già molti altri sul territorio, sarà interessato dai “lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, spiega Poste italiane nell’avviso diffuso dal Comune. Il progetto consentirà all’ufficio di erogare nuovi servizi ai cittadini.

Poste italiane indica come alternativa per i gavievi, durante la chiusura dei locali di piazza Dante, l’ufficio postale di Carrosio, “aperto eccezionalmente dal 16 settembre al 19 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 13,45, e il sabato dalle 8,20 alle 12,45”. L’orario di Carrosio è stato quindi ampliato per l’occasione e sarà inoltre disponibile lo sportello Atm per i prelievi di denaro contante. “Presso tale ufficio – aggiunge Poste Italiane -, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza, ed effettuare operazioni vincolate all’ufficio postale”. Altri uffici limitrofi indicati sono a San Cristoforo e Arquata Scrivia.