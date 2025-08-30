Da Lerma e dall’Ovadese 1 tonnellata di cibo per sfamare Gaza

I consiglieri comunali e il comitato "Lerma nel cuore" hanno aderito all'iniziativa di Music for Peace e del Calp di Genova.

L’Ovadese aiuta Gaza. I consiglieri comunali e il comitato “Lerma nel cuore” in soli due giorni hanno raccolto oltre 1000 chili di generi alimentari: 300 kg di pasta, 300 kg di legumi, 100 kg di riso, 120 kg di farina, 50 kg di tonno, 60 kg di passata di pomodoro, 60 kg di biscotti e 30 kg di marmellata. Sono state predisposte circa 90 scatole che sono state trasportate tramite auto e furgoni al centro di raccolta dell’Anpi di Voltri, da cui sono state inviate all’associazione Music for Peace di Genova, promotrice della raccolta di alimenti insieme al al Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) e inviata a Gaza tramite le navi della Global Sumud Flotilla.

Il gruppo consiliare e il comitato “Lerma nel Cuore” desiderano ringraziare “tutti i cittadini di Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese, Tagliolo Monferrato, Castelletto d’Orba, Novi Ligure, Parodi Ligure, Tramontana, Silvano d’Orba, Ovada, Montaldo, Cassinelle, nonché i residenti genovesi temporaneamente presenti sul territorio, per la generosità dimostrata. Un ringraziamento particolare viene espresso a RGM per il supporto offerto (scatoloni) e trasporto. Grazie ai volontari e ai nostri ragazzi che hanno speso tempo e sorrisi. L’obiettivo comunicato da Music for Peace è stato pienamente raggiunto e, anzi, ampiamente superato (200 tonnellate). Ci auguriamo – aggiungono – ora che questa grande e significativa manifestazione di solidarietà possa essere recepita positivamente dalle autorità politiche israeliane, affinché tutto il materiale raccolto giunga a destinazione e contribuisca ad alleviare le sofferenze causate dalla fame nella popolazione palestinese“.