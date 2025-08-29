Concerto del Tramonto a Libarna

Le più celebri colonne sonore del cinema italiano risuoneranno, domani, sabato 30 agosto alle 18.30, tra le pietre e la luce dell’area archeologica di Libarna, per un grande omaggio a Ennio Morricone e Angelo Francesco Lavagnino. Nel Concerto al Tramonto “Il silenzio della musica”, anteprima della 25ª edizione dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema” 2025, la voce di Susanna Rigacci — acclamato soprano nei maggiori teatri internazionali e interprete prediletta di Morricone — si unirà all’Orchestra Classica di Alessandria attraversando le musiche immortali di film come Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West, Mission.

Prima del concerto, alle 16.45, ci sarà la speciale passeggiata archeologica-musicale Pathos, Eros et Thanatos. Guidati da Valentina Barberis, archeologa e direttrice dell’area archeologica di Libarna, da Cristina Porro dell’Associazione Libarna Arteventi e dal personale del MiC, i partecipanti potranno immergersi nella storia e nell’anima più profonda dell’antica città romana, andando alla scoperta di aspetti inediti della vita e della sensibilità dei Romani che toccano i grandi temi universali della passione, dell’amore e della morte, preparandosi con intensità al concerto. Libarna, luogo della storia, dove la musica trasporta il pubblico in un viaggio senza tempo e le emozioni corrono libere, risvegliando i sensi e regalando un incontro indimenticabile con la cultura.

L’Evento è realizzato con il contributo del Comune di Serravalle Scrivia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (prenotazione consigliata).

Per informazioni: 0143 633420 – 329 6484707