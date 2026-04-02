Dalla Resistenza al voto alle donne: debutta il Comitato per la difesa della Costituzione

Il Comitato cittadino che si era formato lo scorso anno, su iniziativa della sezione locale dell’ANPI, per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, ha scelto di proseguire il proprio operato. L’organismo ha assunto la nuova denominazione di “Comitato novese per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione”. L’ente, che include rappresentanze dell’Amministrazione comunale, dell’Isral e degli istituti scolastici cittadini, rinnova il suo impegno in un anno di profondo valore simbolico. Il 2026 segna infatti l’ottantesimo anniversario di tre momenti cruciali per la democrazia italiana: il Referendum istituzionale, l’insediamento dell’Assemblea Costituente e la concessione del primo voto alle donne.

Il debutto pubblico del Comitato rinnovato è fissato per giovedì 9 aprile con un incontro di grande rilievo storico e civile. L’evento, intitolato “Resistenza e… I Luoghi della Memoria”, si terrà alle 17.45 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica, in via Marconi 66. L’incontro sarà coordinato da Mariano Santaniello dell’Isral e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti della rete memoriale del territorio. Interverranno: Daniele Borioli per l’Associazione Memoria della Benedicta; Fabio Gandi per il Memoriale dei partigiani pontecuronesi; Alessio Parisi in rappresentanza del Museo della Resistenza e della vita sociale in val Borbera; Domenico Ravetti per il Comitato regionale Resistenza e Costituzione; Michele Soffiantini per il Memoriale Brigata Cornaggia a Biagasco.

L’attività del Comitato non si fermerà a questo appuntamento. È già in fase di definizione una programmazione che coprirà le principali scadenze civili della stagione, con eventi legati all’anniversario della Benedicta, le celebrazioni del 25 Aprile e le iniziative per la Festa della Repubblica del 2 Giugno.