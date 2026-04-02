Niente guado provvisorio sul Piota, a Lerma, in occasione della chiusura del ponte sulla strada 170, prevista per 175 giorni per via dei lavori previsti dalla Provincia. Nella seduta del Consiglio dell’Unione montana Dal Tobbio al Colma di martedì è emerso che i soldi previsti in passato dall’ente, 42 mila euro, da utilizzare per sistemare la strada che conduce alla località dove era previsto il guado, non sono più disponibili per questioni legate al bilancio. Non solo: il sindaco di Lerma, Bruno Aloisio, ha spiegato che il Comune non intende farsi carico delle spese per la costruzione del manufatto. Dovrebbe infatti mettere fondi propri in aggiunta agli 82 mila euro della Provincia. Soprattutto, dovrebbe pensare alla gestione, cioè alla videosorveglianza e alle chiusure notturne oltre a quelle in caso di allerta meteo, con altre spese e responsabilità. Il consigliere di opposizione Sandro Alloisio ha ricordato che la Regione doveva stanziare 100mila euro per il guado, soldi mai visti.

In queste condizioni, è stato sottolineato durante la seduta del Consiglio, tutto il traffico tra Bosio, Mornese, Casaleggio Boiro e Lerma verso Ovada e gli altri centri dell’Ovadese dovrà passare in centro a Montaldeo, dove c’è una strettoia già oggi impraticabile.

La Provincia prevede di iniziare i lavori sul ponte a maggio. Nella prima fase il transito sarà autorizzato, la chiusura dovrebbe avvenire più avanti.