Bilanci Asl: perdite in peggioramento

I bilanci delle aziende sanitarie regionali 2023 e 2024 sono finiti sotto la lente del Magistrato Istruttore della Corte dei Conti, che ha chiesto il deferimento delle stesse all’organo giudicante, evidenziando significative criticità. A denunciare in particolare il peggioramento della situazione contabile dell’ASL di Alessandria è il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Domenico Ravetti del Partito Democratico. Ravetti sottolinea come, nonostante l’indicazione della Regione Piemonte di puntare all’equilibrio di bilancio, tutte le ASL abbiano previsto una perdita di esercizio. L’ASL di Alessandria (ASL Al) mostra un quadro particolarmente preoccupante. L’ASL Al aveva previsto una perdita di esercizio di 44.693.483 euro nel 2023, ma la previsione per il 2024 si attesta a un peggioramento di 59.868.217 euro. Questo significa che il peggioramento previsto in un solo anno supera i 15 milioni di euro .

Il vicepresidente Ravetti traduce la perdita in termini “pro capite” per rendere più chiaro il dato, spiegando che le ASL operano in base alla popolazione assistita. Si passa da una perdita prevista di esercizio di 108,7 euro pro capite nel 2023 a 146,96 euro pro capite nel 2024. Ravetti ha ribadito che l’analisi professionale dei numeri è un “fattore così serio” da non permettere di anteporre polemiche politiche. Tuttavia, conclude con un chiaro monito politico indirizzato alla Giunta: «Certo è che la politica non potrà più avvalersi della propaganda, quando i numeri dimostreranno il contrario». In chiusura, Domenico Ravetti lancia un appello all’attuale amministrazione: «Credo che il governo della destra piemontese non possa che darmi ragione e, di conseguenza, si potrà convincere presto ad adottare le giuste misure per migliorare finalmente il sistema sanitario regionale». 1