“Deux ex plastica”, lo spettacolo-gioco sul palco del Teatro della Juta.

Sarà uno spettacolo singolare, quello che andrà in scena, domani sera, venerdì 24 gennaio alle 21 al Teatro della Juta ad Arquata Scrivia. La piece s’intitola Deus ex plastica, un caleidoscopico quiz a premi che coinvolgerà direttamente il pubblico. Sul palco la più classica delle situazioni: un presentatore e due concorrenti. Il presentatore è il vero deus ex machina dello spettacolo, unico a governarne l’evoluzione e punto di riferimento per la partecipazione attiva del pubblico. In parte istituzionale, in parte cinico e folle conduce un live show che, strizzando l’occhio alla cultura pop, mescola gli standard di riferimento partendo dal classico quiz “lascia o raddoppia” passando per altri intramontabili come la “ruota della fortuna”, fino ad arrivare a prove dal sapore estemporaneo come una sfida tra i due concorrenti al viaggio nel tempo. Gli attori rendono manifesti tutti i “miti” odierni intorno alla plastica, rendendo chiari e coinvolgenti contenuti altrimenti complessi e dando la possibilità al pubblico di sperimentare i paradossi possibili del mondo plastic free.

La stagione teatrale 2024-25 è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito. Per info: 345.0604219; [email protected] www.teatrodellajuta.it