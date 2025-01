Con la scrittrice Paola Mastrocola, riapre la rassegna “Novi d’Autore”

“Novi d’Autore”, la rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca Civica, apre l’edizione 2025 con la scrittrice Paola Mastrocola. L’incontro si svolgerà domani, venerdì 24 gennaio alle 18 nella Sala Conferenze del centro Culturale G. Capurro di via Marconi 66. La scrittrice torinese, già vincitrice del premio Calvino e del premio Campiello nel 2004, parlerà della sua ultima opera “Il dio del fuoco” (ed. Einaudi, 2024). Il libro è l’occasione per riscoprire gli antichi miti ma anche il pretesto, per l’autrice, di raccontare le fragilità umane con i loro limiti ed insicurezze.

Novi d’Autore, proseguirà mercoledì 12 febbraio: ospite sarà la scrittrice Alice Basso. L’affermata autrice che ha ideato personaggi geniali, entrati a far parte dell’immaginario letterario contemporaneo incontrerà in mattinata i bambini delle Scuole Primarie del territorio. A loro racconterà le storie inserite nel suo primo lavoro dedicato ai ragazzi, dal titolo “I fratelli difendieroi” (ed. Garzanti, 2024). un racconto divertente, ironico e coinvolgente che mira a stimolare la curiosità del lettore e invitarlo a scoprire quegli “eroi classici” che poi tanto noiosi non sono. Alle 18 Alice Basso presenterà “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”. Il libro è uscito in libreria da pochi giorni ed è già stato opzionato da un’importante casa di produzione cinematografica italiana. Dopo la serie di romanzi con protagonista la ghostwriter Vani Sarca, personaggio schietto ed intrigante, e la successiva serie che ha dato vita alla “dattilografa” degli anni Trenta Anita Bo, ora la Basso ci catapulta nella vita “squinternata” di Atena Ferraris, una nuova eroina tutta da scoprire.

Gli incontri, organizzati in collaborazione con la libreria I Girasoli di via Girardengo 74, sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Info: Biblioteca Civica tel. 014376246 – Mail: [email protected]